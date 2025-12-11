Ученые предупредили о неожиданной опасности искусственного света

Большинство живых организмов — от кораллов до людей — обладают внутренними биологическими часами, настроенными не только на суточный цикл, но и на 29,5-дневный ритм Луны. Этот древний механизм участвует в регуляции сна, репродуктивных процессов и миграции животных. Однако новые данные показывают: в эпоху тотальной засветки ночного неба естественные лунные сигналы стремительно ослабевают. Об этом сообщает портал The Conversation.

Исследования последних лет подтверждают, что лунный цикл по-прежнему влияет на сон человека. В работе 2021 года жители аргентинских общин Тоба ложились спать на полтора часа позже и спали меньше за несколько ночей до полнолуния. Аналогичные, хотя и более слабые, изменения нашли у студентов Сиэтла — даже несмотря на городской свет, который практически полностью подавляет естественный ночной фон.

Ученые фиксируют не только реакцию на полнолуние: ритм сна меняется и около новолуния, и на фазах четвертей Луны. Эти 15-дневные колебания, по мнению исследователей, могут быть связаны не только со светом, но и с изменениями гравитационного поля, которое достигает максимума дважды за лунный месяц.

Современное ночное небо во многих частях мира ярче естественного в десятки раз. По данным Всемирного атласа светового загрязнения, под засвеченным небом живут более 80% населения планеты. В некоторых странах — например, в Сингапуре — вовсе не осталось мест, где можно увидеть настоящую ночь. Даже крупные национальные парки ощущают отблеск городов за сотни километров.

Ослабление лунных ритмов, предупреждают исследователи, может влиять не только на сон. В нейронауке восприятие времени описывается через модели «внутреннего хронометра», который требует регулярных природных сигналов для настройки. Потеря ежемесячного лунного ритма делает эту систему менее стабильной.

Ученые подчеркивают: лунные часы в человеке никуда не делись. Они продолжают определять биоритмы живых существ, но все хуже различают фазы Луны на фоне засвеченного неба. И чем ярче становятся ночи нашего техногенного мира, тем слабее звучит естественный ритм, который связывал жизнь на Земле с движением ее спутника миллионы лет.

