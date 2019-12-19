Москвичам рассказали, когда стоит ожидать снега

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда придет снег в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно самым предварительным расчетам, понижение температуры и выпадение снега возможны в последнюю неделю декабря. При этом синоптик уточнил, что это только возможность.

Он добил, что его слова нельзя назвать прогнозом.

«Конечно, важна ясность, но она такая нерадостная: снега пока мы не видим до конца этой недели и первой половины следующей», — сказал Вильфанд.

Несмотря на теплую погоду метеоролог посоветовал наточить заранее коньки москвичам, чтобы к похолоданию быть готовым к тому, чтобы кататься на льду.