На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщается в Twitter метро.

Сообщалось, что движение было остановлено от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По данным пресс-службы, причиной стало падение человека на рельсы.