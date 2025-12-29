Россиян предупредили мошеннических схемах с новогодними выплатами

Мошенники в преддверии новогодних праздников могут начать спекулировать на теме праздничных выплат. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Технический аккаунт-менеджер R-Vision Александр Винокуров отметил, что злоумышленники реализуют схемы с праздничными выплатами, поскольку в конце года россияне чаще совершают онлайн-покупки и менее критично относятся к сообщениям о денежном поощрении. По его словам, на этом фоне уведомления от госслужб и банков начинают выглядеть убедительнее.

Инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева добавила, что в этот период мошенники делают расчет на ожидание премий, допвыплат и предпраздничную суету. Эксперт уточнила, что в связи с потребностью в дополнительных финансах люди могут снизить бдительность.

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анна Вяткина рассказала, что в преддверии праздников злоумышленники могут реализовывать фишинговые рассылки, схемы с несуществующими государственными фондами, подарками от администрации и так далее.

«Каждая из схем, продвигаемых злоумышленниками, основана на эмоциях и спешке получить бонус до праздников, имитации официальных ресурсов органов власти и коммерческих организаций через точную айдентику (грамотные обращения, уникальный адресный подход и дизайн ресурсов)», — сказала эксперт.

Дмитриева подчеркнула, что информирование о выплатах осуществляется только через официальные платформы.

Ранее россиян предупредили об обмане под видом игры «Тайный Санта».