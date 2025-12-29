Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиян предупредили мошеннических схемах с новогодними выплатами

«Известия»: мошенники могут начать спекулировать на теме новогодних выплат
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в преддверии новогодних праздников могут начать спекулировать на теме праздничных выплат. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Технический аккаунт-менеджер R-Vision Александр Винокуров отметил, что злоумышленники реализуют схемы с праздничными выплатами, поскольку в конце года россияне чаще совершают онлайн-покупки и менее критично относятся к сообщениям о денежном поощрении. По его словам, на этом фоне уведомления от госслужб и банков начинают выглядеть убедительнее.

Инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева добавила, что в этот период мошенники делают расчет на ожидание премий, допвыплат и предпраздничную суету. Эксперт уточнила, что в связи с потребностью в дополнительных финансах люди могут снизить бдительность.

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Анна Вяткина рассказала, что в преддверии праздников злоумышленники могут реализовывать фишинговые рассылки, схемы с несуществующими государственными фондами, подарками от администрации и так далее.

«Каждая из схем, продвигаемых злоумышленниками, основана на эмоциях и спешке получить бонус до праздников, имитации официальных ресурсов органов власти и коммерческих организаций через точную айдентику (грамотные обращения, уникальный адресный подход и дизайн ресурсов)», — сказала эксперт.

Дмитриева подчеркнула, что информирование о выплатах осуществляется только через официальные платформы.

Ранее россиян предупредили об обмане под видом игры «Тайный Санта».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523291_rnd_1",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+