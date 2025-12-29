Трамп раскрыл, сколько вопросов переговоров по Украине осталось решить

В настоящее время в переговорах по урегулированию конфликта на Украине остаются нерешенными один-два сложных вопроса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

Американский лидер отметил, что вопрос гарантий безопасности Украине решен на 95%.

«Но я не люблю давать оценки в процентах, я просто думаю, что мы продвигаемся очень хорошо. Возможно, мы очень близко. Остаются один или два очень острых, очень сложных вопроса, но я думаю, что у нас все очень хорошо», — сказал глава Белого дома.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

