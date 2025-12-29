Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

В урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

«У нас была отличная встреча. Как кто-то сказал бы, мы решили 95% [вопросов]. Я не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса в прекращении войны», — сказал американский лидер.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее встреча Трампа и Зеленского побила рекорд по длительности.