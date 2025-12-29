Трамп анонсировал новые контакты с Зеленским

Трамп заявил, что у него будет много контактов с Зеленским в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него будет много контактов с главой Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели, они собирается провести очередной разговор в понедельник, 29 декабря.

«В следующие несколько недель мы будем довольно много разговаривать, мы будем говорить завтра», — сказал американский лидер на совместной с Зеленским пресс-конференции, которая проходит по итогам их встречи в штате Флорида.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры продлились больше двух часов.

Перед встречей лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

До этого Зеленский говорил, что переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее на Западе рассказали об ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом.