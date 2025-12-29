Хуситы назвали присутствие Израиля в районе Сомалиленда законной целью

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» будут рассматривать любое присутствие Израиля в районе Сомалиленда как военную цель. Об этом заявил лидер правящего на севере Йемена шиитского движения Абдель Малик аль-Хуси, передает телеканал Al Masirah.

«Мы рассматриваем любое присутствие Израиля в регионе Сомалиленда как военную цель для наших вооруженных сил, поскольку оно представляет собой агрессию против Сомали и Йемена и угрозу безопасности региона», — сказал он в своем выступлении.

26 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. В канцелярии также отметили, что Израиль намерен в кратчайшие сроки укрепить связи с Республикой за счет расширения сотрудничества в аграрном секторе, здравоохранении, технологической сфере и экономике.

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали и имеющий выход к Красному морю, в 1991 году в одностороннем порядке заявил о своей независимости, однако до настоящего времени не получил признания со стороны международного сообщества.

