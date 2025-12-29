Трамп высказался о вопросе суверенитета над Донбассом

Сторонам еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«И знаете, по этому поводу есть спор, так что им придется это уладить. Это вопрос, который они должны решить. Но я думаю, что дело движется в правильном направлении», — сказал американский лидер.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Ранее Зеленский сообщил о согласовании мирного договора по Украине.