Зеленский сообщил о согласовании мирного договора по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в США 20 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта с Россией были согласованы на 90%. Трансляция с пресс-конференции по итогам встречи ведется на странице Белого дома на YouTube.

«Мы обсудили все аспекты нашего мирного плана, у нас достаточно серьезное продвижение по всем 20 пунктам», — заявил он.

По словам политика, делегации Украины и США согласовали 20-пунктный мирный план на 90%, при этом гарантии безопасности были согласованы на 100%

Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом встретились 18 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры побили рекорд по длительности: они общались около двух часов. До этого Зеленский говорил, что переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

