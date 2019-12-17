Один украинец умер во время протестов у Рады

Глава киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что во время протестов скончался украинец 1979 года рождения, сообщает «Украинская правда».

Согласно имеющимся данным, мужчина умер на улице. Предполагается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Это произошло за час до последней схватки на улице Институтской, где не проходили акции», — добавил Крищенко.

Массовые акции протеста проходят в Киеве возле здания Рады. Активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине. Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.