Путин пообещал продолжить меры по поддержке рождаемости

Президент России Владимир Путин в ходе общения с работникам завода «КАМаз» заявил, что текущих мер по поддержке рождаемости в России недостаточно, работа будет продолжена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, что они (меры поддержки) создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно», — сказал Путин.

Президент отметил, что власти будут дальше совершенствовать эти механизмы.

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