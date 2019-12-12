В Петербурге задержали подозреваемых в избиении девушки из-за гомофобии

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в избиении девушки на Лиговском проспекте. Об этом сообщает ГУ МВД по городу.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и полиции Центрального района задержали группу граждан, по оперативной информации, принадлежащих к неформальному сообществу», — говорится в сообщении.

Задержаны трое человек от 16 до 19 лет. По данным ведомства, один из них учится в 7 классе школы, один — нигде не учится, не работает, самый старший из них, — студент юридического факультета одного из петербургских вузов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида. Как рассказала очевидица произошедшего, мужчины пристали к подругам на улице, приняв их за лесбиянок, они начали оскорблять девушек.

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