В Петербурге задержали подозреваемых в избиении девушки из-за гомофобии
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в избиении девушки на Лиговском проспекте. Об этом сообщает ГУ МВД по городу.
«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и полиции Центрального района задержали группу граждан, по оперативной информации, принадлежащих к неформальному сообществу», — говорится в сообщении.
Задержаны трое человек от 16 до 19 лет. По данным ведомства, один из них учится в 7 классе школы, один — нигде не учится, не работает, самый старший из них, — студент юридического факультета одного из петербургских вузов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида. Как рассказала очевидица произошедшего, мужчины пристали к подругам на улице, приняв их за лесбиянок, они начали оскорблять девушек.
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