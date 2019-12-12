В МЧС рассказали, как Путин отреагировал на спасение младенца в Магнитогорске

Глава российского МЧС Евгений Зиничев рассказал о том, что президент Владимир Путин с облегчением воспринял новость о найденном живом младенце Иване Фокине во взорвавшемся доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Об этом он поведал в интервью сайту kp.ru.

По его словам, все надеялись найти живых в завалах в 30-ти градусный мороз, но понимали, что шансов мало. Но в какой-то момент спасатели вытащили из-под завалов малыша, и Зиничев сразу позвонил Путину с приятной новостью.

«Президент был крайне собран в эти дни, и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть», — поделился Зиничев.

Также глава МЧС отметил, что все ведомство следит за судьбой спасенного Ивана Фокина и его даже навещают его коллеги.

Трагедия в Магнитогорске произошла 31 декабря. В результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажки. Жертвами инцидента стали 39 человек.

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