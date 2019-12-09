В Москве в понедельник ожидается +4°С
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В понедельник, 9 декабря, в российской столице ожидается +4°С, следует из данных Гидрометцентра.
По данным синоптиков, днем в Москве температура будет варьироваться от +2°С до +4°С. Погода будет облачной с небольшими осадками. Местами гололедица. Ветер юго-западного направлений будет достигать до 17 м/с.
Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.
Ночью также ожидаются осадки, а температура воздуха опустится до 0°С
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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