В одну из башен «Москва-Сити» поступило сообщение об угрозе взрыва
close
В башню «Федерация» московского делового центра «Москва-Сити» поступило сообщение о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Автор данного сообщения не известен.
По словам источника, сообщение поступило по адресу: Пресненская набережная, дом 12, где находится башня «Федерация».
В первую неделю декабря по крупным городам России вновь прокатилась волна ложных сообщений о минировании. Были эвакуированы ряд мероприятий, прервана работа судов и других учреждений,
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестные заявили об угрозе взрыва на 22 станциях метро Петербурга
— Здания судов Москвы и Санкт-Петербурга эвакуируют из-за сообщений о «минировании»