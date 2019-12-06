В одну из башен «Москва-Сити» поступило сообщение об угрозе взрыва

В башню «Федерация» московского делового центра «Москва-Сити» поступило сообщение о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Автор данного сообщения не известен.

По словам источника, сообщение поступило по адресу: Пресненская набережная, дом 12, где находится башня «Федерация».

В первую неделю декабря по крупным городам России вновь прокатилась волна ложных сообщений о минировании. Были эвакуированы ряд мероприятий, прервана работа судов и других учреждений,

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