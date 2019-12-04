Суд в Москве арестовал сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Мещанский районный суд Москвы арестовал выходца из одной из бывших советских республик по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Арестован на два месяца Бобокалонов, он приезжий из одной из бывших советских республик», — говорится в сообщении.

Мужчина подозревается по ч. 2 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности)».

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, Бобокалонов является членом террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России)*.

«Хизб ут-Тахрир»* — международная террористическая организация, запрещенная в России и ряде стран.

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