Вспышка кишечной инфекции произошла в детском интернате в Хабаровске
В «Хабаровском детском психоневрологическом интернате» зарегистрировано 26 случаев острой кишечной инфекции, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
По последней информации, 6 детей госпитализированы, еще 20 находятся в развернутом на территории интерната инфекционном блоке. В учреждении установлен дезинфекционный режим, дежурит врач-инфекционист.
В ходе эпидемиологического расследования, проведенного сотрудниками Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, было установлено нарушение санитарных требований в пищеблоке.
У воспитанников интерната обнаружен норовирус, состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.
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