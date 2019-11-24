Вспышка кишечной инфекции произошла в детском интернате в Хабаровске

В «Хабаровском детском психоневрологическом интернате» зарегистрировано 26 случаев острой кишечной инфекции, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По последней информации, 6 детей госпитализированы, еще 20 находятся в развернутом на территории интерната инфекционном блоке. В учреждении установлен дезинфекционный режим, дежурит врач-инфекционист.

В ходе эпидемиологического расследования, проведенного сотрудниками Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, было установлено нарушение санитарных требований в пищеблоке.

У воспитанников интерната обнаружен норовирус, состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

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