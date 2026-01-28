Экс-помощник президент Украины предрек Одессе проблемы ЖКХ как в Киеве

Жителей Одессы ожидают серьезные проблемы в сфере ЖКХ, аналогичные киевским, из-за бездействия властей. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких», — заявил Соскин.

По его словам, городские власти замалчивают реальные масштабы проблем с электричеством и водоснабжением, а недовольных могут «отправить на фронт».

27 января энергетический объект в Одессе в результате удара получил «колоссальные разрушения», на ремонт оборудования уйдет длительное время. Вследствие морозов и обрыва проводов электричество отсутствует у 68,9 тыс. жителей Одесской области. В настоящий момент в Одессе и части региона действуют аварийные отключения, добавили в ДТЭК.

