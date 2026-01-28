Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Экс-помощник президент Украины предрек Одессе проблемы ЖКХ как в Киеве

Экс-помощник Кучмы Соскин предрек Одессе судьбу Киева из-за ситуации в сфере ЖКХ
Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жителей Одессы ожидают серьезные проблемы в сфере ЖКХ, аналогичные киевским, из-за бездействия властей. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких», — заявил Соскин.

По его словам, городские власти замалчивают реальные масштабы проблем с электричеством и водоснабжением, а недовольных могут «отправить на фронт».

27 января энергетический объект в Одессе в результате удара получил «колоссальные разрушения», на ремонт оборудования уйдет длительное время. Вследствие морозов и обрыва проводов электричество отсутствует у 68,9 тыс. жителей Одесской области. В настоящий момент в Одессе и части региона действуют аварийные отключения, добавили в ДТЭК.

Ранее Владимир Зеленский назвал число домов в Киеве, оставшихся без отопления.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!