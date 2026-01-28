Богомолов отреагировал на критику его назначения в Школу-студию МХАТ

Режиссер Константин Богомолов, который стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, в беседе с «Известиями» ответил на критику решения о его назначении на эту должность.

По словам постановщика, он не является любителем эпистолярного жанра. Он подчеркнул, что «коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы» — это не его «способ существования». Режиссер назвал себя «человеком дела».

»Олег Павлович Табаков очень любил повторять фразу профессора Серебрякова из чеховского «Дяди Вани»: «Надо, господа, дело делать!» Рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», — продолжил Богомолов.

По его мнению, любой режиссер и актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри данной методологии — независимо от того, из какой школы он выпустился. Постановщик считает, что нужно думать не о происхождении, а об эффективности, целях и задачах, а также о тех проблемах, которые в настоящее время стоят перед театральным образованием вообще и перед Школой-студией МХАТ в частности.

«Да, это один из столпов, но он тоже нуждается в развитии, обновлении, иногда – в болезненных решениях», – добавил режиссер.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Богомолова с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Ранее российская актриса заявила, что Богомолов стал и.о. ректора Школы-студии МХАТ благодаря своей жене Ксении Собчак.