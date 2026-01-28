Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Богомолов отреагировал на критику его назначения в Школу-студию МХАТ

Богомолов ответил на требование выпускников МХАТ снять его с должности ректора
Константин Михальчевский/фотохост-агентство РИА Новости».

Режиссер Константин Богомолов, который стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, в беседе с «Известиями» ответил на критику решения о его назначении на эту должность.

По словам постановщика, он не является любителем эпистолярного жанра. Он подчеркнул, что «коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы» — это не его «способ существования». Режиссер назвал себя «человеком дела».

»Олег Павлович Табаков очень любил повторять фразу профессора Серебрякова из чеховского «Дяди Вани»: «Надо, господа, дело делать!» Рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», — продолжил Богомолов.

По его мнению, любой режиссер и актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри данной методологии — независимо от того, из какой школы он выпустился. Постановщик считает, что нужно думать не о происхождении, а об эффективности, целях и задачах, а также о тех проблемах, которые в настоящее время стоят перед театральным образованием вообще и перед Школой-студией МХАТ в частности.

«Да, это один из столпов, но он тоже нуждается в развитии, обновлении, иногда – в болезненных решениях», – добавил режиссер.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Богомолова с должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Ранее российская актриса заявила, что Богомолов стал и.о. ректора Школы-студии МХАТ благодаря своей жене Ксении Собчак.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!