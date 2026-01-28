Размер шрифта
В США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

Bloomberg: Рубио заявит сенату о готовности применить силу против Венесуэлы
Kevin Mohatt/Reuters

США готовы применить силу, чтобы добиться максимального сотрудничества от нового руководства Венесуэлы, «если другие методы окажутся неэффективными». Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете сената по международным отношениям, передает Bloomberg.

Рубио выразил надежду на то, что в применении силы не будет необходимости. При этом он подчеркнул, что администраций президента США Дональда Трампа не откажется от «долга перед американским народом» и «миссии в этом полушарии».

Дипломат добавил, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для компаний США, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать средства от продажи нефти для покупки американских товаров.

Два дня назад Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона» по внутренней политике и призвала граждан к национальному единству.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Ранее Рубио объяснил, какое будущее США видят для Венесуэлы.
 
