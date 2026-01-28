В США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

США готовы применить силу, чтобы добиться максимального сотрудничества от нового руководства Венесуэлы, «если другие методы окажутся неэффективными». Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете сената по международным отношениям, передает Bloomberg.

Рубио выразил надежду на то, что в применении силы не будет необходимости. При этом он подчеркнул, что администраций президента США Дональда Трампа не откажется от «долга перед американским народом» и «миссии в этом полушарии».

Дипломат добавил, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для компаний США, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать средства от продажи нефти для покупки американских товаров.

Два дня назад Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона» по внутренней политике и призвала граждан к национальному единству.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Ранее Рубио объяснил, какое будущее США видят для Венесуэлы.