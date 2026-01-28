Овечкин обновил снайперский рекорд в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин единственный из команды забросил шайбу в гостевом матче против «Сиэтл Кракен». Этот гол стал для Овечкина 919-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, что увеличило его абсолютный рекорд, который он установил ранее.

В текущем сезоне российских хоккеист принял участие в 54 матчах, забил 22 гола и отдал 23 результативные передачи.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

