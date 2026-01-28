Размер шрифта
СМИ: китайская туристка погибла в результате ДТП на Байкале

Прокуратура: один человек погиб в результате опрокидывания УАЗа на Байкале
Прокуратура Иркутской области

В Ольхонском районе Иркутской области автомобиль УАЗ, перевозивший туристов, опрокинулся, заехав в ледяную расщелину озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в результате ДТП погибла женщина, остальные пассажиры автомобиля, предварительно, не пострадали.

«Причины и условия произошедшего выясняются, в том числе сотрудниками полиции», — говорится в сообщении прокуратуры.

Telegram-канал SHOT в свою очередь сообщает, что, предположительно, в салоне УАЗа находились туристы из Китая и погибшая женщина также является гражданкой КНР.

По информации журналистов, ДТП произошло в километре от населенного пункта Хужир (пролив Малое Море в Ольхонском районе) на озере Байкал. В результате происшествия пострадало четыре человека, один скончался, уточняет SHOT .

Накануне маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами в Иркутской области. В ДТП пострадали 12 человек, пять из них в тяжелом состоянии, они находятся в больнице. Авария произошла на 123-м километре федеральной трассы Р-255 «Байкал». Автобус с пассажирами направлялся из Иркутска в Улан-Удэ.

Ранее в Иркутской области водитель сбил трех человек и сбежал с места ДТП.
 
