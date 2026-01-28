Размер шрифта
В Госдуме хотят снизить пенсионный возраст одной группе граждан

В ГД предложили снизить до 43 лет пенсионный возраст женщинам-военным
Максим Блинов/РИА Новости

Новая законодательная инициатива позволит женщинам, проходящим службу в армии и силовых структурах, выходить на пенсию раньше установленного срока. Проект закона внесен в Госдуму, сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов документа, депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР).

«Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам. Они отдали армии, МВД или Росгвардии более 12 лет, имеют общий стаж 25 лет, но лишаются права на военную пенсию из-за формального возрастного критерия», — пояснил парламентарий.

Законопроектом предусматривается право на пенсию за выслугу лет для женщин, уволенных по семейным обстоятельствам, при наличии 25 лет общего стажа и достижении возраста 43 лет.

В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в 64 года и 59 лет соответственно.

В декабре эксперт Торгово-промышленной палаты РФ, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в России необходимо снизить пенсионный возраст матерям — женщины должны выходить на пенсию в 55 лет, и мамы детей дошкольного и младшего школьного возраста в первую очередь.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить из-за пенсионного возраста.
 
