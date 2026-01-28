Российская чемпионка мира: украинцам запрещено даже смотреть на нас

Чемпионка мира Устинова: украинцам запрещено даже смотреть на нас

Россиянка Ксения Устинова, которая в декабре прошлого года завоевала золото чемпионата мира по пилонному спорту, рассказала об общении с другими спортсменами на соревнованиях, передает Sport24.

«На соревнованиях мы не замечаем никакого давления на нас. Просто украинской сборной запрещено с нами как-то контактировать, протягивать руку, обнимать, разговаривать, даже смотреть на нас, поэтому с ними мы никак не общаемся. Из других стран абсолютно нормально поздравляют, обнимают», — сказала Устинова.

Во время церемонии награждения украинские спортсменки, которые выиграли серебро и бронзу, развернули флаги своей страны. Устинова не могла развернуть флаг России из-за того, что россиянки участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее украинцы отказались пожимать руки игрокам из России на чемпионате Европы по футзалу.