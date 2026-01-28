Экс-замгубернатора Курской области раскрыл, кому передал все откаты

Обвиняемый в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов заявил, что полученные им «откаты» он в полном объеме передал экс-губернатору региона Алексею Смирнову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, получал (денежные средства. — «Газета.Ru»)... Я не уточнял (зачем экс-депутат Максим Васильев передавал деньги. — «Газета.Ru»). Я эти денежные средства в полном объеме передал Смирнову Алексею Борисовичу», — сказал Дедов во время судебного заседания, которое прошло в Ленинском суде Курска.

В ходе процесса экс-чиновник также заявил, что курировать строительство оборонных сооружений поручил ему предшественник Смирнова Роман Старовойт.

26 декабря 2025 года Ленинский суд Курска приговорил бывшего депутата облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций.

В сентябре прошлого года бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей.

Бывший губернатор также дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова. Тот, по словам Смирнова, «также брал взятки». Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

Ранее стало известно, сколько должны были построить фортификаций в Курской области.