Переговоры о мире на Украине
Армия

Российские операторы дронов поразили поезд с солдатами ВСУ под Харьковом

«РВ»: ВС РФ ударили «Геранями» по поезду с бойцами ВСУ в Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие с помощью дронов типа «Герань» поразили поезд с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным журналистов, поезд следовал по маршруту Барвинково — Львов — Чоп. Удары были нанесены по локомотиву и пассажирскому вагону.

Авторы материала обратили внимание, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил об атаке на мирный гражданский поезд, в котором находились более 200 человек. Но, как выяснили военкоры, в поезде находились бойцы ВСУ. Эту информацию подтвердили украинские военнослужащие. Один из них рассказал, что после атаки побежал к поврежденным вагонам, но помогать было уже некому.

27 января начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Запад», уточнил он.

Ранее в Харьковской области сняли на видео уничтожение минометных расчетов ВСУ.
 
