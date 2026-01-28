Политолог раскрыл, на что надеются США в трехсторонних переговорах по Украине

Рано говорить об итогах трехсторонних переговоров в Абу-Даби, все упирается в вопрос вывода ВСУ с территории Донбасса. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, работа идет «буквально на наших глазах», и судя по утечкам, все упирается в нежелание Украины выводить войска с подконтрольной части Донбасса. Киев пытается торговаться и требует гарантий безопасности со стороны США и послевоенные инвестиции на суммы, которых у Вашингтона нет, подчеркнул эксперт.

«Всем очевидно, американцам в первую очередь, что условия слишком дорогие, то есть слишком многого украинцы просят. Поэтому сейчас американцы не стали идти на какие-то твердые соглашения с украинцами, пытаются затянуть переговорный процесс», — сказал Дудаков.

Соединенные Штаты надеются, что ВС РФ выбьют украинских военных с Донбасса, после чего переговорные позиции Киева ухудшатся, предположил он.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Новый раунд переговоров пройдет, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, 1 февраля.

