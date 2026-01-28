Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Политолог раскрыл, на что надеются США в трехсторонних переговорах по Украине

Политолог Дудаков: США рассчитывают, что армия России выбьет ВСУ с Донбасса
Станислав Красильников/РИА Новости

Рано говорить об итогах трехсторонних переговоров в Абу-Даби, все упирается в вопрос вывода ВСУ с территории Донбасса. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, работа идет «буквально на наших глазах», и судя по утечкам, все упирается в нежелание Украины выводить войска с подконтрольной части Донбасса. Киев пытается торговаться и требует гарантий безопасности со стороны США и послевоенные инвестиции на суммы, которых у Вашингтона нет, подчеркнул эксперт.

«Всем очевидно, американцам в первую очередь, что условия слишком дорогие, то есть слишком многого украинцы просят. Поэтому сейчас американцы не стали идти на какие-то твердые соглашения с украинцами, пытаются затянуть переговорный процесс», — сказал Дудаков.

Соединенные Штаты надеются, что ВС РФ выбьют украинских военных с Донбасса, после чего переговорные позиции Киева ухудшатся, предположил он.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Новый раунд переговоров пройдет, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, 1 февраля.

Ранее глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!