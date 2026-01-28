Размер шрифта
В Москве мужчина избил и ограбил 15-летнюю девочку

В Москве задержали мужчину, избившего девочку-подростка
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Москве задержан мужчина по подозрению в разбойном нападении на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает столичное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел на Днепропетровской улице. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный избил его 15-летнюю дочь и похитил два мобильных телефона. Общая сумма ущерба оценивается в 40 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался 21-летний житель столицы. Возбуждено уголовное дело о разбое.

До этого в Кузбассе мужчина затащил ребенка в машину и ограбил. Он похитил у юноши дорогостоящий мобильный телефон, после чего скрылся. Семья мальчика обратилась в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили, злоумышленник задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в Петербурге и украл у нее лимонад.
 
