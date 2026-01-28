В посольстве РФ в США прокомментировали задержание россиянок в Калифорнии

Посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух россиянок после того, как они якобы «несанкционированно въехали» на военную базу в штате Калифорния. Об этом сообщили в дипмиссии, передает РИА Новости.

«По информации иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после «несанкционированного въезда» на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния две гражданки России», — заявили в посольстве.

Там уточнили, что в настоящее время девушки находятся в местном депортационном центре и ожидают репатриации.

Также в посольстве заявили, что Госдепартамент США до сих пор не проинформировал дипломатов о задержании россиянок.

26 января в в группе «Русские в Лос-Анджелесе» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщалось, что в Калифорнии задержали двух россиянок Кристину и Наталью, которые случайно заехали на военную базу Кэмп-Пендлтон, когда искали ресторан сети быстрого питания McDonald's.

Девушки ехали в Сан-Диего и решили посетить ближайший McDonald's, чтобы перекусить, однако навигатор их привел на территорию военной базы морской пехоты. Неравнодушные люди уже организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

