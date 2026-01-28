Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Политика

Премьер Финляндии призвал Китай помочь «принести мир» на Украину

Премьер Финляндии Орпо: Китай может помочь остановить конфликт на Украине
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай может помочь положить конец конфликту на Украине. Его слова приводит Yle.

«Поддержка, или косвенная поддержка Китаем России значительна, поскольку она подрывает отношения между Европейским Союзом и Китаем, а также помогает России продолжать эту бессмысленную войну… Китай и Си могут помочь наконец-то принести мир на Украину», — заявил Орпо.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. По его словам, политическая обстановка в современном мире весьма неспокойна.

Глава КНР подчеркнул, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.

Ранее в США раскрыли детали переговорной позиции Москвы.
 
