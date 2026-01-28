Размер шрифта
Украинских женщин-операторов БПЛА направили в Харьковскую область

ТАСС: состоящие из женщин расчеты дронов ВСУ заметили в районе Липцов
Alina Smutko/Reuters

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящие из женщин-военнослужащих, заметили в лесопосадках у населенного пункта Липцы в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В 13-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия» формируются расчеты БПЛА, состоящие из военнослужащих-женщин. Их работа отмечена в лесопосадках возле Липцов», — рассказал источник агентства.

По информации силовых структур, 13-я бригада Национальной гвардии Украины превратилась в «прибежище для различного рода известных личностей». Источник связал этот факт с тем, что это украинское формирование дислоцировано в Липцах, где наблюдается меньшая интенсивность боевых действий в сравнении с иными участками фронта.

27 января начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о переходе поселка Купянск-Узловой в Харьковской области под контроль российских подразделений. Он уточнил, что в боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Запад».

Ранее журналисты узнали об огромных потерях штурмовых групп ВСУ в Харьковской области.
 
