Захарова оценила высказывание Тимошенко о «фашистском» режиме Зеленского

Президента Владимира Зеленского открыто называют фашистом уже внутри Украины, это «вопль отчаяния». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник», комментируя фразу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

«Это уже вопль отчаяния людей, кто солидаризировался во имя, как они говорят, перемоги, называют его фашистом. Это уже, я считаю, свидетельство, которое лучше не придумаешь», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что «невозможно представить», что Юлия Тимошенко испытывает к России теплые чувство. Однако теперь «мы дожили до ситуации», когда она назвала Зеленского фашистом, констатировала спикер МИД.

До этого Юлия Тимошенко в ходе заседания суда по делу о коррупции назвала режим президента Владимира Зеленского фашистским.

14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. Позже бюро опубликовало аудиозапись, на которой, как утверждается, лидер «Батькивщины» шепотом инструктирует другого депутата насчет того, как правильно голосовать, а также озвучивает сумму оплаты голосования. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

Ранее стало известно, когда начали «разрабатывать» Тимошенко.