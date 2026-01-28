Размер шрифта
Российские школы будут передавать в МВД сведения о детях мигрантов

Российские школы и МВД начинают обмениваться сведениями о детях мигрантов
Илья Питалев/РИА Новости

28 января в России вступил в силу закон, в соответствии с которым органы управления образованием будут передавать в МВД информацию о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с законом министерство просвещения РФ будет передавать в МВД сведения о подаче заявлений на зачисление детей мигрантов в школу или колледж, результаты их тестирования на знание русского языка, а также информацию о зачислении или отчислении учащихся-иностранцев.

В свою очередь, МВД будет информировать органы управления образованием о постановке на миграционный учет и снятии с учета детей мигрантов, что позволит оперативно определять потребность в их устройстве в учебные заведения.

11 ноября сообщалось, что родители-иностранцы могут подать апелляцию в случае, если их ребенку отказали в зачислении в школу из-за неуспешного тестирования на русский язык.

Ранее сообщалось, что только каждый пятый ребенок мигрантов смог поступить в российские школы.
 
