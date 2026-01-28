Размер шрифта
В Госдуме высказались о будущем семей мигрантов в России

Депутат Водолацкий: в России не должны оставаться семьи трудовых мигрантов
Семьям трудовых мигрантов в ближайшем будущем может быть отказано во въезде в Россию, соответствующие поправки будут рассмотрены в Госдуме. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в интервью «Ленте.ру».

По его словам, трудовой мигрант должен прибыть в Россию на определенный срок, отработать в рамках трудовых отношений с работодателем и вернуться обратно на родину. Парламентарий подчеркнул, что в России не должны оставаться их семьи.

Депутат добавил, что в будущем не будет полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для семей трудовых мигрантов, потому что они будут работать в России по приглашению на определенный срок, если новые законы будут приняты.

Такие поправки в закон в Госдуму еще вносили, но предложение от общественных организаций, от разных депутатов поступают в профильный комитет, и они будут в ближайшее время рассмотрены, рассказал Водолацкий.

Ранее Киргизия обратилась в суд ЕАЭС с иском против России из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов.
 
