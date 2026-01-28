На Кубани поезда задерживаются на 5,5 часов из-за закрытого Крымского моста

СКЖД: семь поездов задерживаются до 5,5 часов в Краснодарском крае

В Краснодарском крае семь пассажирских поездов задерживаются на время от полутора до пяти с половиной часов из-за закрытого ранее Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Уточняется, что задерживаются составы: №8 Санкт-Петербург – Севастополь, №328 Кисловодск – Симферополь, №92 Москва – Севастополь, №316 Адлер – Симферополь, №196 Москва – Симферополь, №186 Тюмень – Симферополь, №28 Москва – Симферополь.

Со стороны Крымского полуострова следуют с опозданием пять пассажирских поездов: №67 Симферополь – Москва, №327 Симферополь – Кисловодск, №77 Симферополь – Санкт-Петербург, №195 Симферополь – Москва, №91 Севастополь – Москва.

В СКЖД уточнили, что пассажирам поездов, которые задерживаются на более 4 часов, предоставят воду и питание.

Сегодня ночью сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В начале января из-за непогоды на Кубани задерживались около 50 поездов. Составы отклонились от привычного графика из-за того, что ряд станций оказался обесточен. Задержка поездов составляла от 47 минут до более 27 часов.

