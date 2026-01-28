Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

На Кубани поезда задерживаются на 5,5 часов из-за закрытого Крымского моста

СКЖД: семь поездов задерживаются до 5,5 часов в Краснодарском крае
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Краснодарском крае семь пассажирских поездов задерживаются на время от полутора до пяти с половиной часов из-за закрытого ранее Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Уточняется, что задерживаются составы: №8 Санкт-ПетербургСевастополь, №328 КисловодскСимферополь, №92 Москва – Севастополь, №316 Адлер – Симферополь, №196 Москва – Симферополь, №186 Тюмень – Симферополь, №28 Москва – Симферополь.

Со стороны Крымского полуострова следуют с опозданием пять пассажирских поездов: №67 Симферополь – Москва, №327 Симферополь – Кисловодск, №77 Симферополь – Санкт-Петербург, №195 Симферополь – Москва, №91 Севастополь – Москва.

В СКЖД уточнили, что пассажирам поездов, которые задерживаются на более 4 часов, предоставят воду и питание.

Сегодня ночью сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В начале января из-за непогоды на Кубани задерживались около 50 поездов. Составы отклонились от привычного графика из-за того, что ряд станций оказался обесточен. Задержка поездов составляла от 47 минут до более 27 часов.

Ранее появились подробности о сходе вагонов в Хабаровском крае.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!