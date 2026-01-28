Размер шрифта
Суд освободил из колонии бывшего главного нарколога России

РИА: экс-главного нарколога России Брюна освободили от отбытия наказания
Суд освободил от отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна, осужденного ранее на семь лет лишения свободы за аферу с тест-контейнерами. Об этом РИА Новости сообщил один из участников судебного процесса.

«Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы», — уточнил собеседник агентства.

В октябре 2024 года бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна осудили на семь лет по делу о мошенничестве. Суд также лишил его права работать в государственных органах в течение 2,5 лет, а также оштрафовал на 850 тысяч рублей. Обвиняемого взяли под стражу в зале заседания после оглашения приговора.

По данным прокуратуры, Брюн похитил средства департамента здравоохранения Москвы. Изначально ущерб оценивался в 20 млн рублей, но позднее эта сумма выросла до 138 млн рублей. Речь идет о мошенничестве при закупках тест-систем для определения маркера хронического алкоголизма в организме. Такие тесты собирались ввести при получении водительских прав, но затем от идеи отказались.

Сторона обвинения просила суд лишить свободы Брюна на восемь лет.

Ранее стало известно, что в России продолжилисьсь госзакупки по «схеме Брюна».
 
