В Германии раскрыли, как «Орешник» может повлиять на украинский конфликт

Нимайер: в Европе заговорили о диалоге с Россией из-за «Орешника»
RVvoenkor/Telegram

Применение ракетного комплекса «Орешник» в начале января произвело большое впечатление на европейских лидеров и подтолкнуло их к необходимости диалога с Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они (европейские лидеры. — прим. ред.) перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», — отметил собеседник агентства.

Нимайер также подчеркнул, что без участия России невозможно решить украинский вопрос.

9 января Минобороны России сообщило о применении «Орешника» в ходе массированного удара по критическим объектам Украины. Ведомство отметило, что это стало ответом на попытку Украины атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Позднее стало известно, что «Орешник» вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где Украина ремонтировала и обслуживала авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее глава СВР рассказал о реакции Запада на удар «Орешником» по Украине.
 
