На Украине заявили о неуклонном приближении ВС РФ к Запорожью

Вооруженные силы России постепенно продвигаются к Запорожью, город ждут «сложные времена». С таким предупреждением выступил офицер ВСУ Константин Реуцкий, чьи слова приводит УНИАН.

«Расстояние до Запорожья медленно, но неуклонно сокращается. Я думаю, что враг стремится выйти по крайней мере на такую дистанцию, с которой он сможет работать по областному центру ствольной артиллерией. И если ему это удастся, то Запорожье ждут сложные времена», – сказал Реуцкий.

По его словам, город для Украины «находится под угрозой», и если «ничего не будет сделано», то его ждут «сложные времена».

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска находятся на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожье. Он рассказал, что соединения группировки войск «Днепр» наступают в направлении населенного пункта.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, российская армия может выйти к Запорожью к лету 2026 года, после чего она может приступить к штурму населенного пункта.

Ранее в России назвали возможные сроки капитуляции ВСУ.