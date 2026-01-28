Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

На Украине заявили о неуклонном приближении ВС РФ к Запорожью

Офицер ВСУ Реуцкий предрек Запорожью сложные времена
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России постепенно продвигаются к Запорожью, город ждут «сложные времена». С таким предупреждением выступил офицер ВСУ Константин Реуцкий, чьи слова приводит УНИАН.

«Расстояние до Запорожья медленно, но неуклонно сокращается. Я думаю, что враг стремится выйти по крайней мере на такую дистанцию, с которой он сможет работать по областному центру ствольной артиллерией. И если ему это удастся, то Запорожье ждут сложные времена», – сказал Реуцкий.

По его словам, город для Украины «находится под угрозой», и если «ничего не будет сделано», то его ждут «сложные времена».

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска находятся на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожье. Он рассказал, что соединения группировки войск «Днепр» наступают в направлении населенного пункта.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, российская армия может выйти к Запорожью к лету 2026 года, после чего она может приступить к штурму населенного пункта.

Ранее в России назвали возможные сроки капитуляции ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!