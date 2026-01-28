Размер шрифта
Трамп заявил, что Куба очень близка к краху

Трамп: Куба очень близка к краху без венесуэльской нефти
Nathan Howard/Reuters

Куба очень близка к краху после прекращения поставок венесуэльской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время визита в штат Айова, пишет РИА Новости.

«Куба — это страна, которая сейчас находится очень близко к краху. Они получали деньги и нефть из Венесуэлы. Больше они этого не получают», — сказал Трамп.

24 января газета Politico сообщила, что администрация Трампа обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. По словам собеседников издания, глава Госдепа Марко Рубио поддерживает идею нефтяной блокады, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

22 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.

Подобный сценарий начал рассматриваться в связи с «воодушевляющим» свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечает газета. Администрация президента США оценивает экономику Кубы как «близкую к краху», а правительство страны никогда не было «таким хрупким», как после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро, утверждают источники.

Ранее в Совфеде заявили о возвращении США к политике холодной войны в отношении Кубы.
 
