Переговоры о мире на Украине
Стало известно, какую сумму G7 передали Украине из доходов от активов России

РИА: страны G7 передали Украине почти $40 млрд из доходов от активов РФ
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) в 2025 году выдали кредитов Украине за счет доходов от российских активов на $37,9 млрд — это более 70% от иностранного финансирования бюджета республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Страны G7 в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в $50 млрд за счет доходов от российских активов. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

По данным агентства, на 31 декабря 2025 года государства выделили Украине по этой схеме уже $38,9 млрд.

14 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России. Она напомнила, что в 2026–2027 годах на Украину ЕС потратит еще €90 млрд, которые будут собраны странами Евросоюза с помощью размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

19 декабря 2025 года ЕС принял решение предоставить Украине кредит на €90 млрд на 2026–2027 годы за счет собственных средств, а не замороженных российских активов. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении кредита.

Ранее суд в Москве назначил дату слушания по иску Банка России к Euroclear.
 
