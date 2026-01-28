Размер шрифта
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему

РИА: жетон спас жизнь бойца ВС России, остановив пулю в бою за Красноармейск
Сергей Бобылев/РИА Новости

Армейский жетон спас российскому военнослужащему жизнь, остановив пулю при зачистке Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости его сослуживец с позывным «Болтон».

По его словам, при мобилизации в 2022 году боец с позывным «Татарин» за отдельную плату приобрел стальной жетон вместо предложенного алюминиевого. Спустя три года это решение спасло ему жизнь, добавил «Болтон».

Речь идет о перестрелке в подвале кинотеатра «Мир», в ходе которой бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сначала дали очередь по российским военным, а потом бросили гранату.

»«Татарин» шел первый и получил осколочные ранения. Бронежилет принял пули, и одна прошла «броню»: ее остановил тот самый стальной жетон», — рассказал сослуживец.

По данным РИА, на коже российского бойца после атаки остались ссадины от разлетевшейся оболочки пули и бронеплиты.

В январе 2025 года российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции (СВО), избежал серьезного ранения из-за крестика на шее. Осколок снаряда пробил крестик и лишь поверхностно ранил бойца. Друг выжившего назвал случившееся чудом.

Ранее портрет снайпера спас жизнь российскому военному.
 
