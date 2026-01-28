Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины Telegram-канале.

«Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что поступила информация о ранении гражданских лиц 15 августа и 17 ноября 2025 года в населенном пункте Димитров, а также 26 января 2026 года в населенном пункте Красноармейск.

Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю около 1,3 миллиона жителей ряда регионов России столкнулись с перебоями в электроснабжении на прошлой неделе из-за атак Вооруженных сил Украины на объекты энергетики. Наиболее масштабные отключения, по данным дипломата, были зафиксированы в ДНР (более 1,2 млн абонентов).

Ранее в ДНР уничтожили офицеров элитного спецназа ВСУ.