Переговоры о мире на Украине
Армия

Украинские войска перестали атаковать ДНР

ВСУ не атакуют территорию ДНР третьи сутки подряд
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины Telegram-канале.

«Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что поступила информация о ранении гражданских лиц 15 августа и 17 ноября 2025 года в населенном пункте Димитров, а также 26 января 2026 года в населенном пункте Красноармейск.

Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю около 1,3 миллиона жителей ряда регионов России столкнулись с перебоями в электроснабжении на прошлой неделе из-за атак Вооруженных сил Украины на объекты энергетики. Наиболее масштабные отключения, по данным дипломата, были зафиксированы в ДНР (более 1,2 млн абонентов).

Ранее в ДНР уничтожили офицеров элитного спецназа ВСУ.
 
