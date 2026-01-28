Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей

Развожаев: силы ПВО перехватили две воздушные цели над акваторией Черного моря
Григорий Сысоев/РИА Новости

Две воздушные цели, предварительно, сбили над акваторией Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), работает ПВО (противовоздушная оборона — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

На этом фоне глава города призвал жителей не поддаваться панике и соблюдать меры безопасности. Он рекомендовал гражданам оставаться в безопасных местах.

Как отметил Развожаев со ссылкой на Спасательную службу Севастополя, к текущему моменту повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.

В ночь на 28 января силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией РФ. Единичные цели нейтрализовали в Ростовской, Волгоградской и Тамбовской областях. В Брянской и Воронежской областях ликвидировали по два дрона, в Курской области и над акваторией Азовского моря — по три, в Астраханской области — четыре, в Белгородской области — пять, над акваторией Черного моря — шесть. Атаку еще 23-х БПЛА отразили в Крыму, а 24-х — в Краснодарском крае.

Ранее военный эксперт высказался об атаках ВСУ на южные регионы РФ.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!