Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей

Две воздушные цели, предварительно, сбили над акваторией Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), работает ПВО (противовоздушная оборона — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

На этом фоне глава города призвал жителей не поддаваться панике и соблюдать меры безопасности. Он рекомендовал гражданам оставаться в безопасных местах.

Как отметил Развожаев со ссылкой на Спасательную службу Севастополя, к текущему моменту повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.

В ночь на 28 января силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией РФ. Единичные цели нейтрализовали в Ростовской, Волгоградской и Тамбовской областях. В Брянской и Воронежской областях ликвидировали по два дрона, в Курской области и над акваторией Азовского моря — по три, в Астраханской области — четыре, в Белгородской области — пять, над акваторией Черного моря — шесть. Атаку еще 23-х БПЛА отразили в Крыму, а 24-х — в Краснодарском крае.

