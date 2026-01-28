Военные сбили беспилотники над Воронежской областью

Обломки сбитого дрона привели к возгоранию нефтепродуктов в Воронежской области

В период опасности атаки беспилотников дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в небе над одним из районов Воронежской области было обнаружено и подавлено несколько дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, люди не пострадали. Однако при падении сбитых беспилотников возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено.

Гусев поблагодарил сотрудников МЧС и всех задействованных пожарных за эффективную борьбу с огнем.

До этого сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Азовском и Чертковском районах Ростовской области.

Также в ночь на 28 января в Северском районе Краснодарского края четыре частных дома пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее мирный житель пострадал при ударе ВСУ по населенному пункту в Брянской области.