Тренировка перед Китаем: уцелеет ли американский авианосец в войне с Ираном

Конфликт с Ираном может стать тренировкой для США перед войной с Китаем

Американские войска стягиваются на Ближний Восток и готовятся нанести удар по Ирану. Подошел и американский флот — в Аравийском море находится авианосец «Авраам Линкольн». К удивлению многих, йеменские хуситы — «младшие братья» Ирана — в 2025 году едва не утопили аналогичный корабль в Красном море, и пуском ракеты заставили авианосец резко маневрировать, из-за чего один из самолетов упал в море. У Ирана же таких ракет в разы больше, и они могут создать для флота США реальную угрозу, которая так сильно ему нужна для тренировки перед войной с Китаем.

Самолет за бортом

Весной 2025 года американский авианосец «Гарри Трумэн» находился в районе юго-западной части Аравийского полуострова и наносил удары по хуситам — контролирующей часть Йемена шиитской группировке, которая нападала на торговые корабли в Красном море. Боевые операции шли каждый день, и все службы авианосца в круглосуточном режиме либо запускали самолеты, либо принимали, либо занимались их обслуживанием.

28 апреля корабль шел в Красном море на 15 узлах курсом на юго-восток, пока техники в ангаре вели подготовку к очередному удару. Один из истребителей-бомбардировщиков F/A-18 недавно спустился с палубы вниз на левом элеваторе третьего (кормового) ангара, и к нему прицепили тягач. Техники как раз вытащили из-под колес колодки и сняли страховочные цепи, чтобы поставить самолет на стоянку.

Неожиданно вахтенный офицер боевого информационного поста сообщил об обнаружении баллистической ракеты, направляющейся к авианосцу. Услышав это, помощник вахтенного офицера корабля решил уклоняться и отдал команду: скорость 30 узлов, руль вправо 10 градусов и, немного подумав, увеличил угол до 15 градусов.

Резкий разворот авианосца класса «Нимиц» с большим креном U.S. Navy

От столь резкого разворота 100 000-тонный авианосец начал крениться влево, и стоящий на элеваторе F/A-18 покатился к краю, таща за собой тягач. Его водитель, как и техник, тщетно тянувший рукоятку тормоза в кабине, еле успели выпрыгнуть перед тем, как самолет съехал с элеватора и свалился в море.

Расследование назвало главной причиной аварии отказ тормозов истребителя, а также тот факт, что в ангар не доложили о предстоящем маневре. Неизвестно, сбили ли ту запущенную ракету или она просто не попала в корабль, но потеря самолета привлекла внимание всего мира. Оказывается, американский флот в борьбе с хуситами ведет не стрельбу по уткам, а настоящую войну, в которой противник пытается их убить и заставляет офицеров показать, зачем они учились в академии.

Крупнейший бой со Второй мировой

Хуситы непрерывно атаковали американские корабли всеми средствами, и в Красном море каждый день шел морской бой. В ход шло все, что группировка могла смастерить своими силами и что поставляли иранские союзники. В начале 2025 года эсминец «Спрюэнс» вернулся на базу в Сан-Диего после похода в Красном море, — и на его надстройке наблюдатели насчитали семь отметок за сбитие дрона, три — за крылатые ракеты и еще три — за ракеты баллистические. Контр-адмирал Марк Мигес, командующий ударной группой авианосца «Дуайт Эйзенхауэр», рассказывал, что под его командованием флот уничтожил как минимум один ударный подводный дрон-камикадзе.

Отметки за уничтожение целей на эсминце «Спрюэнс» U.S. Navy

«Это самый интенсивный бой для американского флота со времен Второй мировой войны — это очевидно и не вызывает сомнений. Мы подходим к тому моменту, когда хуситы смогут совершать такие атаки, которые США не смогут каждый раз отражать, и тогда корабли начнут получать значительный урон», — резюмировал Брайан Кларк, бывший подводник и военно-морской эксперт.

Счет одних только потраченных зенитных ракет в тех боях перевалил за сотню, и перед американским командованием встала проблема размера магазина. Американский арсенал создавался для отражения массированного удара тяжелых, мощных и дорогих советских противокорабельных ракет, а хуситы вынуждали США стрелять из пушки по непрерывному потоку воробьев.

В результате адмиралы были вынуждены адаптировать тактику и использовать для каждой мишени свое оружие. С баллистическими ракетами выбор невелик, но дроны оставляют свободу выбора.

Хуситский дрон в прицеле французского вертолета в 2024 году French Navy

Их начали сбивать дешевыми ракетными снарядами APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System — усовершенствованная система высокоточного оружия для уничтожения) с лазерным управлением, запуская их с патрульных самолетов и вертолетов. Их уничтожали из палубного универсального орудия (французы, участвовавшие в операции вместе с американцами, даже опубликовали видео одного из таких перехватов). Самым финансово выгодным способом считалось сбить дрон с курса с помощью радиоэлектронной борьбы, поскольку цена таких перехватов стремится к нулю.

Флот США пережил столкновения с хуситами без потерь от действий противника. Однако хуситы — это лишь «меньший брат» Ирана, с которым Америка может со дня на день начать открытую войну. Технические и тактические возможности иранцев неизмеримо больше.

«Авраам Линкольн» во время перехода к иранским берегам в январе 2026 года U.S. Central Command

На что способен Иран в морской войне?

Надводные силы иранского флота состоят из нескольких фрегатов и корветов, а также множества более мелких кораблей. Разумеется, к бою с ВМС США в открытом море они не готовы, и едва ли будут к нему стремиться. Главную опасность для ударной группировки авианосца «Авраам Линкольн», вошедшей на неделе в Аравийское море, несут иранские противокорабельные ракеты.

К первой, самой многочисленной группе, относятся крылатые ракеты различной дальности, в основном скопированные с ракет других стран. Для береговой обороны при ударе на пару десятков километров могут применяться «Зафар» (клон китайской YJ-7) и «Наср-1», основанная на китайской TL-6.

За ними идут ракеты среднего радиуса действия, пригодные для ударов на 200-300 км. «Раад» — это клон китайской версии советской П-15. «Нуур» и ее модификация «Кадер» считаются копиями модифицированной китайской YJ-83, которая в свою очередь создана по мотивам французской Exocet.

Иранской гордостью считается ракета «Абу Махди» с дальностью в несколько тысяч километров. Ее происхождение самое интересное: в начале 2000-х годов Украина незаконно продала Ирану несколько советских Х-55, и иранские инженеры скопировали их с небольшими модификациями.

Противокорабельная ракета «Абу-Махди» Tasnim News Agency

Все эти ракеты атакуют корабли примерно одинаково: летят на малой высоте в район цели, включают головку самонаведения, захватывают цель и продолжают полет над самой водой, затрудняя работу радаров. Цель для современных американских корабельных ЗРК это сама по себе несложная, хотя случаются и эксцессы: в 2024 году одна из таких хуситских ракет прошла через все слои обороны и приблизилась к американскому кораблю. Остановил ее лишь пушечный комплекс Phalanx — оружие последней надежды, полностью автономное и автоматическое, созданное для использования в момент, когда корабль уже поражен, экипаж выведен из строя, а радары уничтожены.

Противокорабельная баллистическая ракета «Ормуз-2» Mehr News Agency

Особого внимания заслуживает «Ормуз-2» — баллистическая ракета собственной иранской разработки с дальностью в 300 км. По кинематическим характеристикам она близка к американской ATACMS, но обладает радиолокационной или оптический головкой самонаведения для уничтожения кораблей. От крылатых ракет она выгодно отличается скоростью полета и способна достичь цели за несколько минут, зато после старта ее практически сразу фиксируют радары. В целом, для американской корабельной ПВО это тоже рутинная цель, поскольку с 1970-х годов флот США непрерывно отрабатывал на учениях отражение удара советских аэробаллистических Х-22, а их скорости и траектории на финальном участке похожи.

Помимо ракет, Иран обладает интересным набором подводных лодок. Самые многочисленные из них — это 20 миниатюрных лодок «Гадир», водоизмещением всего 150 тонн. С учетом малой скорости и дальности хода, их можно считать скорее самоходными интеллектуальными минами. Эксперты считают, что в случае войны они должны в разных местах залечь на дно мелкого Персидского залива, не издавая шума, а при проходе рядом корабля выпустить торпеду или ракету «Джаск-2».

Мини-субмарина «Гадир» Tasnim News Agency

Лучшее, что есть в иранском подводном флоте — это три советские «Варшавянки» — большие дизель-электрические подлодки проекта 877, созданные в 1980-х годах и пригодные для действий в океане.

Разумеется, в атаку на американский флот могут пойти и морские дроны, и даже катера-смертники, — учитывая тот факт, что война будет угрожать существованию Исламской республики, а ее руководство всячески пропагандирует образ мученика-шахида среди своих солдат.

Есть ли у Ирана шансы на успех?

Хотя защитные системы американского флота могут сбить любую из иранских ракет, бой — это не игра в дурака, где сильные карты бьют слабые. Никто не ждет, что одиночная ракета или даже их группа отправит американский авианосец на дно. Зато если Иран сможет произвести массированный пуск многих десятков ракет и так, чтобы они вышли в район цели одновременно, — шансы появятся. Например, при очень хорошем планировании корабли ПВО будут вынуждены одновременно вести огонь и по баллистическим, и по крылатым ракетам, летящим с разных направлений, что, как минимум, перегружает голову командира, но может и преодолеть предел насыщения обороны.

Однако реализовать такой идеальный сценарий для Ирана едва ли возможно. Прежде всего неясно, как Иран вообще может узнать о местонахождении авианосца: море бескрайнее, а дроны и самолеты-разведчики палубная авиация США собьет еще на дальних подступах к ударной группе. Для хуситских ударов целеуказание, как считается, давали подконтрольные Ирану грузовые корабли, — но в случае войны ничто не будет мешать их арестовывать.

Пуск зенитных ракет с американских кораблей с системой Aegis U.S. Navy

Во-вторых, если США решат вести войну всерьез, например, как с Ираком в 2003 году или с Ливией в 2011-м, иранскому командованию будет не до спокойного планирования атак.

Все штабы, командные пункты, базы и склады станут целями номер один, а американские самолеты и дроны будут охотиться за отдельными пусковыми установками. Иранские вооруженные силы наводнены шпионами, а скоординированные удары требуют серьезной коммуникации, — почти все каналы для которой будет прослушивать американская радиоразведка.

Фактором неопределенности остаются субмарины, но в глубоком Аравийском море «Гадиры» залечь на дно не могут, а в Персидском заливе авианосцу делать нечего. Серьезной угрозой остаются три «Варшавянки», но две из них как минимум по состоянию на 2025 год находились в ремонте. Кроме того, дизельные подводные лодки догнать авианосец не способны и могут лишь предугадать его маршрут и устроить засаду на пути.

Противолодочный вертолет SH-3H опускает в воду погружной сонар U.S. Department of Defense

В целом, на учениях внутри НАТО западным субмаринам иногда удается преодолеть противолодочную оборону и сфотографировать авианосец в перископ. Однако для подобных учений обычно стараются создать равные условия, чтобы дать шанс всем участникам. В случае реальной войны на сотни миль вокруг авианосца море будут патрулировать самолеты, вертолеты, дроны и корабли, а снизу авианосную группу обычно прикрывает как минимум одна атомная подводная лодка.

Авианосец «Энтерпрайз» в перископе немецкой субмарины U-24

В целом, если иранскому капитану на старой «Варшавянке» удастся сквозь все это пройти и хотя бы выпустить по авианосцу торпеду — пожать ему руку будут мечтать все подводники в мировой истории, независимо от факта попадания.

Все это в совокупности, парадоксальным образом, создает для США крайне выгодные условия. Иран — достаточно серьезный и решительный противник, чтобы войскам от него исходила реальная, ощутимая угроза, требующая полного напряжения сил. С другой стороны, Иран заведомо не способен уничтожить США или хотя бы нанести значимый урон их вооруженным силам, — если только генералы и адмиралы не совершат грубых ошибок.

Выражаясь спортивным языком, Иран — это не боксерская груша и не стенка, а боец из более низкой лиги, на котором можно отработать приемы после долгого перерыва, узнать свои реальные силы и слабости. Такая война позволяет заранее избавиться от офицеров, пошедших на службу за непыльной работой, и наоборот продвинуть наверх тех, кто проявляет ум и инициативу.

Иными словами, Иран может дать вооруженным силам США столь нужную тренировку перед ожидаемой войной с Китаем, у которого возможностей по проведению такого учебного боя нет.