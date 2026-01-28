Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Аналитик заявил, что Трампу придется предпринять военные действия против Ирана

Аналитик Аллен: Трампу придется предпринять военные действия против Ирана
Evelyn Hockstein/Reuters

Президенту США Дональду Трампу придется предпринять «какие-то военные действия» против Ирана на фоне подавления протестов в стране. Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности Джорджа Буша Майкл Аллен в интервью Fox News.

«Я думаю, что президенту Трампу все равно придется предпринять какие-то военные действия. Он поставил на карту американский престиж, и вполне заслуженно», — сказал Аллен.

Он заявил, что США – один из главных врагов «режима» в Иране. По словам эксперта, Тегеран угрожал жизням американцев с помощью террористов и на протяжении многих лет уничтожал солдат в Ираке. Аллен окрестил действующую в Тегеране власть как «не очень хорошую группу людей».

До этого американский авианосец «Авраам Линкольн» в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных ракетами «Томагавк», вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. США также направили в регион штурмовики F-15E для усиления ударной авиации и дополнительные системы ПВО Patriot и THAAD для защиты от ответных ударов иранских ракет малой и средней дальности.

Ранее сообщалось, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!