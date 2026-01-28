Аналитик заявил, что Трампу придется предпринять военные действия против Ирана

Президенту США Дональду Трампу придется предпринять «какие-то военные действия» против Ирана на фоне подавления протестов в стране. Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности Джорджа Буша Майкл Аллен в интервью Fox News.

«Я думаю, что президенту Трампу все равно придется предпринять какие-то военные действия. Он поставил на карту американский престиж, и вполне заслуженно», — сказал Аллен.

Он заявил, что США – один из главных врагов «режима» в Иране. По словам эксперта, Тегеран угрожал жизням американцев с помощью террористов и на протяжении многих лет уничтожал солдат в Ираке. Аллен окрестил действующую в Тегеране власть как «не очень хорошую группу людей».

До этого американский авианосец «Авраам Линкольн» в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных ракетами «Томагавк», вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. США также направили в регион штурмовики F-15E для усиления ударной авиации и дополнительные системы ПВО Patriot и THAAD для защиты от ответных ударов иранских ракет малой и средней дальности.

Ранее сообщалось, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США.