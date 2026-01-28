Президент Украины Владимир Зеленский ударами по мирному населению пытается сорвать возможные переговоры о мире. Об этом эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, удары наносятся не по необходимости боевых действий, а точно по мирному населению и социально значимым объектам. Дипломат назвала эти атаки терактами, подчеркивая, что причин для них может быть несколько.

«Во-первых, это, безусловно, срыв и попытка срыва любых обсуждений, движений к миру», — отметила Захарова.

24 января официальный представитель МИД России заявила, что украинские власти «осознанно и бесчеловечно совершили террористический акт», атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области.

Дипломат отметила, что нападение произошло в день проведения переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби. Захарова также обвинила президента Украины в лицемерии, заявив, что тот говорит о мире, пока подконтрольные ему силы уничтожают медиков.

Ранее в РПЦ рассказали, как нужно бороться с Зеленским.