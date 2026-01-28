Трамп заявил, что найдет замену пошлинам в случае их отмены по решению суда

Президент США Дональд Трамп пообещал найти замену пошлинам против торговых партнеров в случае, если Верховный суд страны решит их отменить. Глава государства высказался о ситуации в ходе интервью для телеканала Fox News.

«Мы найдем какой-то другой способ делать то же самое. Только не такой удобный», — ответил американский лидер на вопрос, как он поступит в случае отмены судом пошлин против торговых партнеров.

25 января Трамп предупредил, что США введут пошлины в 100% в отношении всего экспорта Канады, если эта страна заключит торговое соглашение с КНР. По словам президента, «губернатор» Марк Карни (премьер-министр Канады) глубоко ошибается, если думает, что может превратить свое государство в порт выгрузки для Китая, чтобы впоследствии отправлять товары и продукцию в США.

За несколько дней до этого хозяин Белого дома сообщил, что решил не вводить дополнительные тарифы против ряда европейских стран, не поддерживающих его планы в отношении Гренландии. Ожидалось, что американские власти с 1 февраля текущего года введут пошлины в 10% против Германии, Дании, Франции, Великобритании и еще четырех государств. Но, как отметил Трамп, он передумал во время встречи с генеральным секретарем НАТО, на которой были сформированы рамки будущего соглашения по Гренландии.

Ранее Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи.