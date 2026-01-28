Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Трамп заявил, что найдет замену пошлинам в случае их отмены по решению суда

Трамп пообещал найти замену пошлинам, если Верховный суд США их отменит
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал найти замену пошлинам против торговых партнеров в случае, если Верховный суд страны решит их отменить. Глава государства высказался о ситуации в ходе интервью для телеканала Fox News.

«Мы найдем какой-то другой способ делать то же самое. Только не такой удобный», — ответил американский лидер на вопрос, как он поступит в случае отмены судом пошлин против торговых партнеров.

25 января Трамп предупредил, что США введут пошлины в 100% в отношении всего экспорта Канады, если эта страна заключит торговое соглашение с КНР. По словам президента, «губернатор» Марк Карни (премьер-министр Канады) глубоко ошибается, если думает, что может превратить свое государство в порт выгрузки для Китая, чтобы впоследствии отправлять товары и продукцию в США.

За несколько дней до этого хозяин Белого дома сообщил, что решил не вводить дополнительные тарифы против ряда европейских стран, не поддерживающих его планы в отношении Гренландии. Ожидалось, что американские власти с 1 февраля текущего года введут пошлины в 10% против Германии, Дании, Франции, Великобритании и еще четырех государств. Но, как отметил Трамп, он передумал во время встречи с генеральным секретарем НАТО, на которой были сформированы рамки будущего соглашения по Гренландии.

Ранее Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!