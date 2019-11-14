Стрелку из колледжа в Благовещенске назначат посмертную психиатрическую экспертизу
Устроившему стрельбу в колледже в Благовещенске 19-летнему Данилу Засорину назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.
Отмечается, что после стрельбы молодой человек выстрелил в себя.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что такая экспертиза позволит устанавливать психологические особенности Засорина, а также определить точные мотивы совершенного преступления.
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