Стрелку из колледжа в Благовещенске назначат посмертную психиатрическую экспертизу

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Устроившему стрельбу в колледже в Благовещенске 19-летнему Данилу Засорину назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

Отмечается, что после стрельбы молодой человек выстрелил в себя.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что такая экспертиза позволит устанавливать психологические особенности Засорина, а также определить точные мотивы совершенного преступления.

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